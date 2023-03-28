Türkiye bu sene çok fazla kış yaşamadı. Kış sezonuna geç giren ülkemizin bazı kesimlerinde yeniden kar bekleniyor. Batı kesimlerden başlayarak sıcaklık hissedilir derecede azalacak.

Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimler dışında iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yarın, deprem bölgesindeki illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi de var. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın özellikle Hatay’da daha da etkili olması bekleniyor.

Yağışların Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.