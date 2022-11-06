Güneş sonbaharda yüzünü esirgemedi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Toprak yağmura hasret kaldı. Ancak bu durum değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre, hava durumu hafta başından itibaren değişiyor. Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarın ve gelecek haftanın hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

HEM KAR HEM YAĞMUR VAR

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Güney ve Doğu bölgeleri ağırlıklı olmak üzere hafta başından itibaren tüm yurtta aralıklarla yağışların görüleceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, “Yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde ancak Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edecek diyebiliriz.” dedi.

Yurdun kuzeydoğu bölgelerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Erzurum çevrelerinin yüksek yerlerindeki yağışların karla karışık yağış ya da kar şeklinde olması bekleniyor.

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteorolojinin tahminlerine göre sadece şemsiyeler değil, paltolar da dolaplardan çıkacak. Çünkü hava sıcaklıkları da düşecek. Sıcaklıkların özellikle Batı bölgelerinde 3-4 derece düşeceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Çelik, “Bununla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşmeye başlayacağını söyleyen hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, 3 büyükşehirde tahmin edilen hava sıcaklıklarını da açıkladı: