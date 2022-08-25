Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 11 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...
BALIKESİR
Turuncu kodla uyarıldı.
BİLECİK
Sarı kodla uyarıldı.
BURSA
Turuncu kodla uyarıldı.
ÇANAKKALE
Turuncu kodla uyarıldı.
EDİRNE
Sarı kodla uyarıldı.
İSTANBUL
Sarı kodla uyarıldı.
KIRKLARELİ
Sarı kodla uyarıldı.
KOCAELİ
Sarı kodla uyarıldı.
SAKARYA
Sarı kodla uyarıldı.
TEKİRDAĞ
Turuncu kodla uyarıldı.
YALOVA
Turuncu kodla uyarıldı.
Turuncu kod uyarısı nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Sarı kod uyarısı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.