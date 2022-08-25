Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 11 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...

BALIKESİR

Turuncu kodla uyarıldı.

BİLECİK

Sarı kodla uyarıldı.

BURSA

Turuncu kodla uyarıldı.

ÇANAKKALE

Turuncu kodla uyarıldı.

EDİRNE

Sarı kodla uyarıldı.

İSTANBUL

Sarı kodla uyarıldı.

KIRKLARELİ

Sarı kodla uyarıldı.

KOCAELİ

Sarı kodla uyarıldı.

SAKARYA

Sarı kodla uyarıldı.

TEKİRDAĞ

Turuncu kodla uyarıldı.

YALOVA

Turuncu kodla uyarıldı.

Turuncu kod uyarısı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.