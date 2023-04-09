Buna göre Hatay, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Kilis ve Osmaniye'de akşam saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren de Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde doğu yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel, ulaşımda aksamalar, çadır uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.