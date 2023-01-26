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Metin ve Naciye Dedeoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çifti dün Doğukent Mahallesi'ndeki evlerinde hareketsiz yatarken bulmuş, durumu polise bildirmişlerdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etmişti.

Cenaze namazına, çiftin yakınları, eski milletvekili Mesut Dedeoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, CHP İl Başkanı Esat Şengül, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar ile vatandaşlar katıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki evlerinde yakınları tarafından dün evlerinde ölü bulunan MHP 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin ile yengesi Naciye Dedeoğlu'nun cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

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