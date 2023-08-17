Deprem sonrası şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çerçevesinde de çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ‘Mevlana Yılı 750. Vuslat Yıl Dönümü’ çerçevesinde Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlevi Sema gösterisi düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteride musiki heyeti, birbirinden değerli tasavvuf eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirirken semazenler de performansıyla katılımcılardan alkış aldı.

Vatandaşlar, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.