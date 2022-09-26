Bakanlar Kirişci ve Varankla birlikte stantları Gezen Durmaz, ceviz işleme ve paketleme tesisini hizmete açarak incelemelerde bulundu.

Festivalde Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Durmaz, “Çağlayancerit’e değer katmaya devam ediyoruz.” dedi.