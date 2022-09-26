Bakanlar Kirişci ve Varankla birlikte stantları Gezen Durmaz, ceviz işleme ve paketleme tesisini hizmete açarak incelemelerde bulundu.
Festivalde Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Durmaz, “Çağlayancerit’e değer katmaya devam ediyoruz.” dedi.
Bakanlar Kirişci ve Varankla birlikte stantları Gezen Durmaz, ceviz işleme ve paketleme tesisini hizmete açarak incelemelerde bulundu.
Festivalde Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Durmaz, “Çağlayancerit’e değer katmaya devam ediyoruz.” dedi.
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