Bahçeli, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili 6'lı masanın açıklamasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Terör diyorlar ama örgüt ismini sayamıyorlar” dedi.

"Terör diyorlar ama örgüt ismini sayamıyorlar. Meçhul bir terörden sözde rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.

Suya sabuna dokunmayan eften püften günü kurtarmaya yönelik açıklamaya zillet ittifakı gerek duymuştur. Teröre geçit vermeyeceğiz demişler bu terörün kaynağı nedir ismi cismi nasıl tanımlanmalıdır. Zillet ittifakı açıktan tavır alamamış, katile katil diyememiş PKK ve PYD'yi lanetleyememiştir.

Bu siyaset Türk milletine sevdalı bir siyaset değildir. PKK ve sahiplerini gücendirmemek için 40 derene su getirmeye kalkmayın. Çıkın milletin karşısına mertçe PKK terör öngütüdür, canidir diye konuşun"