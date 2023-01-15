MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kızılcahamam kampımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

İki gün süresince iç ve dış siyasi gelişmeler ele alındı. Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerine tam manasıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır.

Cumhur İttifakı’nın akıl dolu, milli siyaseti ile umutları dirilteceğiz. Hiçbir engel tanımayacağız, her insanımızı kucaklayacağız. Herkes eşittir Türkiye demeye devam edeceğiz.

Adım adım 2023 hedeflerimiz gerçekleştireceğiz. İşçimizin, çiftimizin, emeklimizin, sanayicimizin her zaman yanında olacağız. Bizim siyasetimiz ana fikri önce ülkem sonra partim şeklindedir. Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız. Mevzu bahis Türkiye oldu mu gözümüz bir şey görmez.

Türk milleti 2023 seçimlerinde geleceğini oylayacaktır. Sızlanarak, seyrederek hiçbir şey yapamayız. Davası olan herkimse umut insanıdır. Türkiye artık feleğin çemberini kırmıştır. İstikrarlı yürüyüş devam etmelidir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistemin arızalarını telafi etmiştir. Davul kimin elindeyse tokmak da onun eline verilmiştir. Devlette uyum, denge, anlayış, ortak amaçlar doğrultusunda işleyiş başarılmıştır. Milli hedeflerimiz canlanmıştır.

Türkiye muazzam bir çıkış ivmesi yakalamıştır. Olgunlaşmış oturmuş hali ile ikinci 5 yılı daha iyi olacaktır. Cumhurbaşkanlığı sitemini diktatörlük olarak tanımlamak ağır küstahlıktır. Yatıyorlar kalkıyorlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemini eleştiriyorlar, Türkiye eski Türkiye değildir. Zillet İttifakı’nın esin kaynağı kutuplaşmadır.

'ŞİMDİDEN KRİZ GİRDABINA GİRDİLER'

6’lı masa darmadağındır. Her parti gizli gündemindedir. Altılı masa bir nevi konsey yapılanmasıyla Türkiye’yi yöneteceğini iddia etmektedir. Serok Ahmet ‘Cumhurbaşkanlığı kendi kararını uygularsa kriz çıkar’ diyerek zilletin potansiyel zehrini kusmuştur. 6'lı masa kriz girdabına girmiştir.

Serok ve selamsız Babacan olmak üzere 6’lı kumar masasına düşmüşlerdir. Türk siyaseti ve demokrasi adına utanç verici bir tablo karşısındayız. Açıklamalar 6'lı masanın iflas beyanıdır.

Milletimiz bunların gerçek yüzünü görmüştür. Cumhur İttifakı’nda ahenk vardır, ahlak vardır, adam gibi adamlık hakimdir.

'6’LI MASA ADAYDA UZLAŞAMIYOR'

6’lı masa oynatacağı kukla aramaktadır. Milletvekili genel seçimine adaylarınız göstererek girin, kazandığınız sandalye ile katılın. Kazanamayacağınız bir müsabakaya girmekten hazır vakit varken dönün.

6’lı masa adayda uzlaşamıyor. Gelin aday olarak Erdoğan’ın etrafında birleşelim. Zaman kucaklaşma ve birlikte hareket etme zamanıdır. 6’lı masa 10 defa toplandı, bir arpa boyu mesafe kaydedemedi. Türkiye büyüsün, zenginleşsin. Kılıçdaoğlu bırak nefsi tutkuları.

İSVEÇ'E TERÖR TEPKİSİ:LANETLEDİĞİMİZ EYLEMİ İZLEYEN DE SUÇ ORTAĞIDIR

Rüzgar esen fırtına biçecek, kayadan bir şey koparamayacaktır. İsveç’te sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeyen cansız bir maketin asılması şerefsiz ve namussuz bir harekettir. Sessiz bir şekilde izleyen kim varsa suç ortağıdır. İsveç hükümetinin tepkisi yetersizdir. Hani İsveç terörle arasına mesafe koyacaktı. NATO şemsiyesi altında nasıl bir arada duracağız. İsveç teröristleri cesaretlendirmektedir.

CHP'NİN KOMUTANLARA ALKIŞ TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun çabası küresel emperyalizme sempatik görünme çabasıdır. Freni tutmayan Kılıçdaroğlu’nun sözleri çamur saçmaktadır. TSK’ya yapılan saldırıyı kınıyorum. Kılıçdaroğlu edepsizdir, hiçbir Türk askeri cepheden kaçmamıştır. Komuta kademesinden alkışlanan başkomutan Erdoğan'dır. Kılıçdaroğlu 'nın ağzından skandal sözler döküldü. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir.

Seçim startını veriyoruz, gereken ne varsa yapacağız.