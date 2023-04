Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili Sayın İsmail ÖZDEMİR’in, “Milliyetçi Hareket Partisi Tarafından Radyo ve Televizyonlarda Yapılacak Ortak Canlı Yayınlara İlişkin” yaptığı yazılı basın açıklaması aşağıdadır.



Bu kapsamda, toplumsal huzurumuzun tesisi ve milli değerlerimizle ilgili hassasiyetler konusunda yerel medyanın samimi, sorumlu ve sağduyulu tutumu sebebiyle, partimizin temel meselelerle alakalı görüş ve politikalarını yine yerel medya üzerinden milletimizle paylaşmanın daha doğru olduğu kanaati hasıl olmuştur. Ayrıca aziz milletimize doğrudan erişme imkânı açısından yerel medyanın sahip olduğu yüksek potansiyel de partimizin ve Cumhur İttifakı’nın faaliyetlerini paylaşabilmemiz açısından değerli bir mecradır ve MHP de bu mecra üzerinden parti politikalarımızı paylaşacaktır.

Seçimlere giden süreç içerisinde görüşlerimizi kamuoyuna sunacağımız ortak canlı yayınlarla; toplamda 60 ulusal ve karasal yayın yapan televizyon ile 45 radyo kanalı üzerinden aynı anda gerçekleştirilecek programlarla milletimize sesleneceğiz. Aynı yayın gruplarının tüm sosyal medya mecraları da yayınlarımızın kapsamı dâhilinde olacaktır.

Böylelikle ilgili konu başlıklarıyla yapılacak olan toplamda 10 bölümden oluşacak ortak canlı yayın ile vatanımızın her bir köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza doğrudan erişme imkânı bulacak, teknolojinin verdiği imkânlar dâhilinde her mecrada Milliyetçi Hareket Partisi’nin gür sesi duyulacaktır.

Başkanlık divanı üyelerimiz, grup başkan vekillerimiz ve milletvekillerimizin katılacağı programlarla Genel Siyasi Gündem, Ekonomi Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yeni Anayasa, Dış Politika ve Türk Dünyası, Kadın, Gençlik, Aile ve Engelli Politikalarımız, Tarım, Afetler ve İklim Değişikliği gibi önde gelen konu başlıklarında partimizin görüşleri, çalışmaları ve vaatleri anlatılacaktır.

Siyasi tarihimizde seçimlerle alakalı kampanya ve propaganda faaliyetleri dikkate alındığında ilk kez böylesine geniş kapsamlı bir medya ve yayın çalışmasının yapıldığı strateji de yine ilk kez Milliyetçi Hareket Partisi tarafından uygulamaya geçirilmiş olacaktır.

Çoğu yayın grubu ve medya organının sosyal ve siyasi hayatımızla birlikte, toplumsal huzurumuza da verdiği zarara karşılık benimsediğimiz bu yöntemle, tasvip etmediğimiz yayın politikalarına karşı olan duruşumuz daha anlamlı bir hal alacaktır.

Günümüz şartlarında medyanın içerisine düştüğü açmaz karşısında, Milliyetçi Hareket Partisi daha samimi bulduğu ve her daim destekçisi olduğu tüm yerel medya organlarıyla beraber, ülkemiz açısından büyük önem verdiği Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine yönelik tutumunu da bir başka alanda daha göstermiş olacaktır.

Haftalık olarak ilan edeceğimiz programlarımızdan ilki 10 Nisan 2023 Pazartesi günü MHP Genel Merkezinde yapılacak olan canlı yayınla başlayacak ve diğer programlara ait bilgiler, süreç içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.