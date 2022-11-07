KSÜ Öğrencilerle Sektör Buluşmaları Programının Konuğu MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aynı Zamanda Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sefer Aycan Oldu

Milletvekili Aycan Burada Tecrübe Ve Deneyimlerini Gençlerle Paylaşarak Onların Sorularını Cevaplandırdı.

Program Sonrası Aksu Haber’e Konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aynı Zamanda Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sefer Aycan Gençlere Verdiği Değere Dikkat Çekerek Keyifli Bir Konferans Olduğunu Söyledi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Altekin Yasım İse Milletvekili Aycan’a Teşekkürlerini iletti.