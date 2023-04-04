Alparslan Türkeş, Türk siyasetine damga vurmuş isimlerden biri olarak biliniyor.
Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan Başbuğ Türkeş’ten Çok şey Öğrendiklerini Söyleyerek Saygı Özlem Ve Minnetle Andıklarını Söyledi.
Alparslan Türkeş, Türk siyasetine damga vurmuş isimlerden biri olarak biliniyor.
Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan Başbuğ Türkeş’ten Çok şey Öğrendiklerini Söyleyerek Saygı Özlem Ve Minnetle Andıklarını Söyledi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P