Alparslan Türkeş, Türk siyasetine damga vurmuş isimlerden biri olarak biliniyor.

Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan Başbuğ Türkeş’ten Çok şey Öğrendiklerini Söyleyerek Saygı Özlem Ve Minnetle Andıklarını Söyledi.