Alparslan Türkeş, Türk siyasetine damga vurmuş isimlerden biri olarak biliniyor.

Depremlerde hayatını kaybedenler Ağrı Dağı'nın zirvesinde anıldı! Depremlerde hayatını kaybedenler Ağrı Dağı'nın zirvesinde anıldı!

Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan Başbuğ Türkeş’ten Çok şey Öğrendiklerini Söyleyerek Saygı Özlem Ve Minnetle Andıklarını Söyledi.