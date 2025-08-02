AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti teşkilat mensuplarıyla birlikte Namık Kemal Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Mahalledeki çeşitli iş yerlerini tek tek ziyaret eden Debgici, hem esnaf hem de vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret boyunca mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Milletvekili Debgici, esnafın sorunlarını ve beklentilerini not aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Debgici, vatandaşların görüş ve önerilerini dinlemenin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirme yapan Debgici, “Esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceğiz,” dedi.