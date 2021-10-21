Milletvekili Habibe Öçal, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’e sahip çıktı

KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 16:26
Milletvekili Habibe Öçal, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’e sahip çıktı