KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, 6 Şubat 2023'teki depremlerden hasar gören ve restorasyon çalışmaları süren tarihi camilerde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Köksal, yürütülen çalışmalar kapsamında Ulu Camii, Acemli Camii ve İsa Divanlı Cami'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyon sürecine ilişkin yüklenici firma temsilcileriyle görüşen Köksal, projelerin geldiği aşamayı yerinde değerlendirdi.

Köksal, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi camilerin özgün mimari dokusunun korunarak yeniden ibadete açılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması adına yapılan bu çalışmalar, sadece yapıları değil, tarihi hafızamızı da ihya etmektedir. Emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretlerde Köksal'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Akif Bakır ve Mehmet Akın Öncül eşlik etti.