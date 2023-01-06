"Olaya birazda vatandaş gözü ile bakmak lazım. Seçime 3-4 ay zaman kaldı. Vatandaş, kararsız seçmen bir beklenti içinde. Bir sonuç görmek istiyor. Bana göre, bu kadar uzun süre toplantı yapıp 6'lı masayı muhatap alan vatandaşlara açıklama yapılmaması büyük bir sorun. İnsanların huzuruna çıkıp da, bu ülkenin yönetimine talip kitlenin öyle söyleyeyim… Vatandaşımızı ikna edecek onun en azından yüzünü tebessüm ettirebilecek bir şeyler söylemeleri lazım. Meselenin sadece vatandaştan oy almak olmadığının farkında değiller. Milletimizin gönlünü kazanmak ile ilgili bir çabaları yok. Bu görüntü odur. İşimizi bitirdik arabamıza bindik evimize gidiyoruz. "