Milletvekili Özdemir Konuşmasının Devamında Lgbt Toplumun Yapısını Bozan Bir şey Bizde Buna Önlem Alıyoruz İfadelerine Yer Verdi.
Milletvekili Özdemir Son Olarak Lgbt’Nin Dört Semavi Dinde Yasaklanmış Bir Eylem Olduğunu Söyledi.
Milletvekili Özdemir Konuşmasının Devamında Lgbt Toplumun Yapısını Bozan Bir şey Bizde Buna Önlem Alıyoruz İfadelerine Yer Verdi.
Milletvekili Özdemir Son Olarak Lgbt’Nin Dört Semavi Dinde Yasaklanmış Bir Eylem Olduğunu Söyledi.
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