Milletvekili Özdemir Konuşmasının Devamında Lgbt Toplumun Yapısını Bozan Bir şey Bizde Buna Önlem Alıyoruz İfadelerine Yer Verdi.

Milletvekili Özdemir Son Olarak Lgbt’Nin Dört Semavi Dinde Yasaklanmış Bir Eylem Olduğunu Söyledi.