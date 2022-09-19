Milletvekili Özdemir Burada AK Kadınlarla Sohbet Ederek Onların Sorun Ve Taleplerini Dinledi.

Gerçekleştirilen Toplantı Sonrası Aksu Haber’e Konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Verimli Bir Toplantı Olduğuna Dikkat Çekti.