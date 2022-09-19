Milletvekili Özdemir Burada AK Kadınlarla Sohbet Ederek Onların Sorun Ve Taleplerini Dinledi.
Gerçekleştirilen Toplantı Sonrası Aksu Haber’e Konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Verimli Bir Toplantı Olduğuna Dikkat Çekti.
Milletvekili Özdemir Burada AK Kadınlarla Sohbet Ederek Onların Sorun Ve Taleplerini Dinledi.
Gerçekleştirilen Toplantı Sonrası Aksu Haber’e Konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Verimli Bir Toplantı Olduğuna Dikkat Çekti.
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