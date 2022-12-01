Milletvekili Sezal Burada Kahramanmaraş’ta Devam Eden Yatırımlar Hakkında Bilgiler Paylaştı

Milletvekili Sezal Son Olarak Aksu Çayı Sorununu Önemsediklerini Söyleyerek Çözülmesi İçin Büyük Mücadele Verdiklerini Sözlerine Ekledi.