Milletvekili Sezal Burada Kahramanmaraş’ta Devam Eden Yatırımlar Hakkında Bilgiler Paylaştı
Milletvekili Sezal Son Olarak Aksu Çayı Sorununu Önemsediklerini Söyleyerek Çözülmesi İçin Büyük Mücadele Verdiklerini Sözlerine Ekledi.
Milletvekili Sezal Burada Kahramanmaraş’ta Devam Eden Yatırımlar Hakkında Bilgiler Paylaştı
Milletvekili Sezal Son Olarak Aksu Çayı Sorununu Önemsediklerini Söyleyerek Çözülmesi İçin Büyük Mücadele Verdiklerini Sözlerine Ekledi.
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