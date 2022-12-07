Seçimler İçin Yol Haritasını Çıkartan Ak Parti, Sahada Çalışmalara İlk Günkü Heyecanla Devam Ediyor.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Seçim Çalışmalarında Gelinen Süreci Aksu Haber’e Özel Değerlendirdi.