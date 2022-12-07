Seçimler İçin Yol Haritasını Çıkartan Ak Parti, Sahada Çalışmalara İlk Günkü Heyecanla Devam Ediyor.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Seçim Çalışmalarında Gelinen Süreci Aksu Haber’e Özel Değerlendirdi.
Seçimler İçin Yol Haritasını Çıkartan Ak Parti, Sahada Çalışmalara İlk Günkü Heyecanla Devam Ediyor.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Seçim Çalışmalarında Gelinen Süreci Aksu Haber’e Özel Değerlendirdi.
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