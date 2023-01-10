Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Milli Görüş Hareketinin En Eski Çınarlarından Biri Olan Aynı Zamanda Geçtiğimiz Sene Hayatını Kaybeden TBMM 21. Ve 22. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği, belediye başkanlığı yapan Siyasetçi Ali Sezal’ın Yakın Dostu Türk siyasetinin Ulu Çınarı Mehmet Recai Kutan’a ahde vefa örneği göstererek Ziyarette bulundu.

Her fırsatta ahde vefa örneği göstererek baba ata dostlarını ziyaret ederek onların hal ve hatırlarını soran ve hayır dualarını alan Milletvekili Sezal Ulu çınar Kutan ile bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kutan, Burada Geçtiğimiz Sene Hayatını Kaybeden Ali Sezal İle İlgili Yaşadığı Bir Anısını Paylaştı.