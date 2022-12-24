Ziyarette Ünal’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, il ve ilçe parti yönetimi ile avukatlar yer aldı.

Başkan Gül ile bir süre sohbet eden 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Başkan Gül’e başarı dileklerinde bulundu.