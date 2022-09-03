Son 10 yılda toplam 29 ürün tasarım tescili aldı. Milli Eğitim Bakanlığı sayıyı yetersiz buldu, harekete geçti. Öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimler düzenlendi. Bu adım sonrası meslek liselerinden gelen ürün tescili başvuru sayısı arttı.

Hedef 2022 yılında 7 bin 500 ürünün tescilini almaktı, yıl bitmeden hedefe ulaşıldı.

74 ürün ticarileştirildi

Meslek liseleri Türkiye’nin yeniden umudu oldu. Tescil alan 7 bin 700 ürünün 74'ü sektör tarafından beğenildi ve ticarileştirildi. Ticarileştirilen ürünler ise en çok kimya teknolojileri alanından oldu.

74 ürünün 36'sı kimya teknolojisi alanında. İkinci sırada 8 ürün ile moda tasarımı teknolojileri geliyor. 5 ürün ile bilişim teknolojileri üçüncü sırada yer aldı.

Bilim ve Sanat Merkezleri, patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurularına yoğunlaştı.

447 ürün tasarım tescili aldı

Bilim ve sanat merkezleri insanlık yararına teknoloji, sağlık, Bio medikal alanlarında ürünler tasarlıyor. Bu kapsamda da 447 ürün tasarım tescili aldı ilerleyen süreçlerde bu sayının artması hedefleniyor.

BİLSEM'den 2 bin 250 ürün ile tasarım tescili başvurusu yapıldı.