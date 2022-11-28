Bakan Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Korku dağları bekliyor. Tek yol Türk adaletine teslim olmak. Bunun dışında yol yok." dedi.

Türkiye'nin tüm komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu dile getiren Akar, "Biz ülkemizin, hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Teröristlerin bitmesi sadece bizim için değil, komşu ve kardeş ülkelerin de lehine olacak. Bunun anlaşılması lazım. Terör belasından sadece biz değil dost ve kardeş komşu ülkeler de kurtulmuş olacak. Bu kilidi kapatmakta kararlıyız, azimliyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Korku dağları bekliyor. Tek yol Türk adaletine teslim olmak. Bunun dışında yol yok." diye konuştu.