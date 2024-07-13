Sevgi ve Mehmet Malatyalıoğlu'nun 4 çocuğundan biri olan Sabahnur, 1974'te dünyaya geldi.

Ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında cimnastikle spor hayatına başlayan Sabahnur, daha sonra kız kardeşiyle judoya yöneldi.

Sabahnur Malatyalıoğlu, katıldığı organizasyonlarda çeşitli dereceler elde ettiği bu branşın ardından tekvandoda ilerlemeye karar verdi.

Kısa sürede ulusal müsabakalarda başarı gösteren Malatyalıoğlu, daha sonra milli takıma seçildi, Almanya'da düzenlenen uluslararası şampiyonada birinci oldu.

Yaklaşık 2 yıllık tekvando kariyerinde çok sayıda madalya kazanan Malatyalıoğlu, 13 Temmuz 1991 yılında denizde boğularak hayatını kaybetti.

Malatyalıoğlu ailesi, 17 yaşında kaybettikleri kızlarının madalyaları, Almanya'da giydiği tekvando kıyafeti, fotoğrafları, günlük ve şiirlerin bulunduğu defterleri, başarı ve ölümünün yer aldığı haberlerin gazete kupürleri ve özel eşyalarına gözleri gibi bakıyor.

Altınordu ilçesinin Teyneli Mahallesi'ndeki evlerinin odasında yer alan eşyaların yanı sıra yapının dış bölümüne de "Sabahnur Malatyalıoğlu Apartmanı" yazısı yerleştirildi.

Anne Sevgi Malatyalıoğlu, AA muhabirine, kızının çeşitli branşların ardından lisede başladığı tekvandoyu severek sürdürdüğünü söyledi.

Kısa sürede başarıya ulaşan kızının, bu alanda bir salon açma hayali olduğunu anlatan 68 yaşındaki Malatyalıoğlu, "Türkiye'de birçok madalya aldı. Milli takıma seçildi. Judodan sonra tekvandoda büyük başarılar yaptı. Sonra Almanya'ya gitti. Oradan da birincilik getirdi. Kendine salon açacaktı. 'Anne size ev alacağım.' demişti. Bunları söylüyordu. Hedefi tekvandoda başarılara ulaşma, büyük yerlere varmasıydı. Hep bunları hayal ediyordu. Ama işte olmadı, yapamadı çocuğum." dedi.

Malatyalıoğlu, denizde büyük bir dalgayla kaybolan kızının bir gün sonra bulunduğunu belirterek, "Aynı boğulduğu yerde çıktı, çocuğumu orada bulduk. Anlatamıyorum, çok acı oluyor. Kaç sene oldu? Hala ben resimlerine bakamıyorum." diye konuştu.

Madalyalarının bir bölümünü odadaki duvara astıklarını dile getiren Malatyalıoğlu, "33 senedir eşyalarını burada saklıyorum. Geliyorum, buraları temizleyip gidiyorum. Her şeyini, resimlerini, şiirlerini burada tutuyoruz. Şiirlerini okudukça beni üzdü. Çünkü hep denizle ilgili şiirler yazmış. O da denizde boğulunca onlar bana dokundu. Böyle ölene kadar saklamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat için düşündüğümüz bir çocuktu"

Sabahnur Malatyalıoğlu'nun tekvando antrenörü Halil Öziş ise Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcunun, milli takıma seçilmesiyle gittiği Almanya'da da önemli başarı gösterdiğini aktardı.

Elim bir kazada şampiyon kızlarını kaybettiklerini ifade eden Öziş, şunları kaydetti:

"Ama bunlar takdiri ilahi. Belki o gün bugün devam etseydi olimpiyat için düşündüğümüz bir çocuktu. Onda da ağır antrenmanları kaldırabilecek karakter vardı. Ama netice itibarıyla böyle bir sonla güzel kızımızı kaybettik. Son derece merhametli bir çocuktu. Çok çalışkan, yırtıcı biriydi. Yani hedef koyduğu yolda şartlar ne olursa olsun onu başarabilecek, başarısız olsa bile yeniden deneyebilecek kadar güçlü bir karakterdi. Zaten bizim için de o önemli. Mücadeleci karakteri bize umut vermişti. Yani 2 yılda tekvandoda şampiyon olmak ve katıldığı müsabakalarda yer almak önemli."