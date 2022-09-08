Hükümet sosyal yardım paketinin kapsamını genişletiyor. Birçok kalemde hem yardımın kapsamı hem de miktarı artırılacak. Halihazırda konutlarda doğalgaz faturası için yapılan asgari ödeme 450 TL, azami ödeme ise 1.150 TL'ye yükseltilecek. Bu sayede dar gelirli ailelerin yaşam giderlerine yardımcı olunacak.

Hükümet, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik elektrik desteğinin 216 lira artırılacağını açıkladı. Bu artış, daha fazla ihtiyaç sahibi aileye yardımcı olacak ve doğal gaz ve elektrik yardımlarından yararlanan toplam aile sayısını 1,3 milyona çıkaraca. Buna ek olarak, aileler eğitimine devam eden çocukları için nakit yardımı alacak. Aile destek yardımı da artırılacak. Sosyal yardım paketinin detaylarının Ekim ayındaki Bakanlar Kurulu toplantısında açıklanması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık önceki gün bir araya gelerek sosyal yardımlara ilişkin mevcut durumu değerlendirdi.

Sosyal destek paketinde hem mevcut uygulamaların iyileştirilmesine hem de yeni sosyal destek uygulamalarının eklenmesine karar verildi. Bu kapsamda enerji destekleri artacak, desteklerden yararlanan nüfus sayısı da artacak.

FATURALARA DEVLET DESTEĞİ

Hükümet özellikle dar gelirli ailelere elektrik ve gaz faturaları için destek sağlıyor. Şu ana kadar 200 milyar lirayı aşan bir enerji sübvansiyonu yapıldı. Halen konutlarda doğalgaz faturası için en düşük 450 lira ve en yüksek 1.150 lira ödeme yapılıyor.

Doğalgaz faturası desteği, yılda iki kez sağlanıyor. Doğalgaz desteği, şubat ayında ilk etapta 203 bin aile ile başladı. Elektrik desteği ise 216 TL'ye kadar veriliyor.

Elektrik desteğinden yararlanan aile sayısı, bu yıl içinde 2.1 milyondan 4 milyona çıktı. Böylece hanelere enerji desteği bin 366 liraya kadar çıkıyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle doğalgaz ve elektrik yardımından yararlanan aile sayısı da yardım miktarı da yükselecek.

KİTAP DIŞINDA NAKİT PARA

Çocuklara eğitim yardımı yapılacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Böylece okula giden çocuklar için sağlanan kitap ve okul araç gereci yardımlarına nakit yardım da eklenecek.

Aile destek yardımı da genişletilecek, rakamları artacak. Aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca 450, 550 ve 600 lira ödeniyor. 831 bin haneye 428 milyon lira ödeme tamamlandı.