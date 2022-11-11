2023 yılı asgari ücretle ilgili her kesim tarafından yorumlar yapılıyor.

Peki, vatandaşlar asgari ücret zammı hakkında ne düşünüyor.

Aksu Haber’e ekibi olarak Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlarımıza sorduk. İşte cevaplar.