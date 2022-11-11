2023 yılı asgari ücretle ilgili her kesim tarafından yorumlar yapılıyor.
Peki, vatandaşlar asgari ücret zammı hakkında ne düşünüyor.
Aksu Haber’e ekibi olarak Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlarımıza sorduk. İşte cevaplar.
2023 yılı asgari ücretle ilgili her kesim tarafından yorumlar yapılıyor.
Peki, vatandaşlar asgari ücret zammı hakkında ne düşünüyor.
Aksu Haber’e ekibi olarak Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlarımıza sorduk. İşte cevaplar.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P