6 Şubatta Meydana Gelen Ve Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Deprem Sonrasında Kentte Birçok Bina Yıkılırken Birçoğu Ağır Hasarlı Ve Acil Yıkılacak Durumda.

Öte Yandan Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı İse Afet Konutları Noktasındaki Kararlı Adımlarıyla Yeni Konutlar Yükselmeye Devam Ederken Vatandaşların İse Kafasında Birçok Soru İşareti Yer Alıyor.

Şehrin Yeniden İnşası Ve İmarı Noktasında Büyük Bir Çaba Sarf eden Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz Aksu Haber’e özel Açıklamalarda Bulunurken Şehirde Gelinen Son Noktayı Paylaştı.

