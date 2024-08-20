Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen Geleneksel Ağustos Fuarı, tüm coşkusuyla ziyaretçilere kültürel zenginlikler ve eğlence dolu anlar sunmaya devam ediyor. Fuarda, özellikle çocuklar için düzenlenen özel etkinlikler büyük beğeni topladı ve yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında çocuklar için bilmece yarışmaları ve sihirbazlık gösterileri düzenlendi. Minik ziyaretçiler, eğlenceli bilmecelerle zekâlarını sınarken, sihirbazlık gösterileriyle büyüleyici anlar yaşadılar. Fuarın bu renkli bölümü, hem çocuklar hem de aileler için unutulmaz bir deneyim sunarak, fuarın en sevilen noktalarından biri haline geldi.

Geleneksel Ağustos Fuarı, katılımcılara Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliklerini ve eğlenceyi bir arada sunmaya devam ediyor.