Sosyal belediyecilik kapsamında faaliyetlerini artırarak sürdüren ve daima vatandaşlarla iç içe olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikleri çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Çocukların hafta sonu tatilini daha verimli şekilde değerlendirmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Büyücü ve Fare’ adlı gösteriyi miniklerle buluşturdu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Minikler, büyücü ve farenin tatlı macerasını ve minik farenin iç huzuru bulmak için verdiği mücadeleyi konu alan gösteriyi büyük bir ilgiyle takip ederken; düzenlenen etkinliklerin çocukların kişisel ve sosyal gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirten ebeveynler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği belirtildi.