Kültür sanat etkinlikleri kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli programlar düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor. ‘Benim Adım Can’ adlı müzikli tiyatro gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minikler için sahne aldı. 2 seans şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Oldukça iyi niyetli bir çocuk olan Can’ın başından geçen maceraları ve deneyim kazanmak için gittiği yeni yerlerde karşılaştığı olayları konu alan gösteri, minikleri bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğitici mesajlar vermeyi ihmal etmedi. Gösteride tiyatro oyuncuları da performansıyla çocuklardan ve ailelerinden yoğun alkış aldı. Düzenlenen etkinliklerin çocukların gelişimi ve sosyalleşmesi açısından çok önemli olduğunu belirten ebeveynler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.