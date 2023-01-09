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Renkli anlara sahne olan etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Miniklerin dans ederek eğlendiği tiyatro oyunu, ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen ve ormandaki sevimli hayvanların maceralarını konu alan gösteri, hayvan sevgisi konusunda çocuklara eğitici mesajlar vermeyi ihmal etmedi.

Hafta sonunu daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmek isteyen çocuklar tiyatro gösterisine koştu.

Ocak ayı boyunca çocuklara yönelik toplamda 7 tiyatro gösterisi sahneleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Minik Boldi ve Arkadaşları adlı gösteriyi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

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