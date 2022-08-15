Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikleri çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Çocuk etkinlikleri kapsamında, Karagöz kukla gösterisi miniklerle bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki seans olarak gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukları eğlendiren kukla gösterisi, eğitici mesajlarıyla da beğeni topladı. Miniklerin büyük bir dikkatle takip ettiği etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin çocukların sosyalleşmesine ve kişisel gelişimine önemli katkıda bulunduğunu ifade eden ebeveynler, gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.