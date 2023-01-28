Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki seans şeklinde sahnelenen gösteriye minikler yoğun ilgi gösterdi. Ormandaki sevimli hayvanların maceralarını komik bir dille ele alan gösteriyi çocuklar büyük bir dikkatle takip etti.

Çeşitli danslarla miniklerin yüzünü güldüren oyuncular; dostluk, arkadaşlık ve empati yapmanın önemi gibi pek çok konuda da çocuklara eğitici mesajlar verdi.

Miniklerin gönüllerince eğlendiği gösteri ebeveynlerin de beğenisini kazandı. Aileler, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.