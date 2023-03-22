Depremlerin ardından ülkenin dört bir tarafından vatandaşlar deprem bölgesine yardım gönderiyor.

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderilen yardım malzemelerinin içinden notlar da çıktı.

Çoğunluğu çocuklar tarafından yazılan notlarda "Cebimdeki tek harçlık" deyip 5 lirasını gönderen de en sevdiği oyuncağını, şekerini depremzede çocuklarla paylaşmak istediğini yazan da bulunuyor.

Notlar hediyelerle birlikte çadır kentte kalan çocuklara ulaştırılıyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Koordinatörü Fatih Akbaba, Çocuklar başta olmak üzere birçok vatandaşın yardım malzemelerinin içine notlar koyduğunu anlattı.