Hain teröristler, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) kaçacak delik arıyor.

MİT, Suryie'deki nokta operasyonları ile hainlerin inlerine girmeye devam ediyor...

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlardaki başarıya her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

MİT'ten kaçamadı

MİT bu kez, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu hedef aldı.

Tel Tamir eyaletinin tugay sorumlusu Kemal Pir kod adlı Mohammed Nasır, etkisiz hale getirildi.

Füze konusunda uzman, sabotaj planlarında aktif

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölge halkından olması itibarıyla Barış Pınarı bölgesi sınır hattını çok iyi bildiği değerlendirilen teröristin, füze konusunda uzman olduğu, sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol aldığı belirlendi.

Barış Pınarı eylemlerinde bulundu

Teröristin Barış Pınarı bölgesine yönelik eylemlerde önemli rol oynadığı tespit edildi.