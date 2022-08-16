Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; güvenlik güçlerine sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen Muhsin Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi.

Bölgeye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından operasyon düzenlendi. PKK/YPG'nin sözde eyalet yöneticisi "Dijvar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirdi.

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Terör örgütü PKK'ya 1990'da katılmıştı

Terör örgütü PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Yağan, Şırnak kırsalındaki terörist faaliyetinin ardından Irak'ın Kandil, Zap, Gara, Metina ve Mahmur'un yanı sıra İran'ın Kelareş bölgesinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyette bulundu.

Son olarak 2020 yılında örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderilen Yağan, burada sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi olarak görev yürütüyordu.

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Terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularına yönelik operasyonlarını hızlandıran MİT, son olarak 6 Ağustos'ta Suriye Kamışlı'da örgütün Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmişti.