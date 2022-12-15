Suriye'de güvenlik güçlerinin operasyonlarına karşı eylemlere katılan, Irak'ın Gara bölgesinde teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimler veren sözde "apollo akademileri"nde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen Tarıncı ve 2 koruması, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize ettiği, bomba, silah aktarım gibi terörist faaliyetleri yönettiği belirlenen PKK/YPG mensubu "Dilxwaz Agir" kod adlı Osman Mutlu da MİT tarafından Suriye'nin Amude bölgesinde patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içerisinde etkisiz hale getirildi.