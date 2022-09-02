Bilimin zevkli dünyasının anlatıldığı Mobil Bilim Merkezi, 2018 yılından bu yana Türkiye'yi dolaşıyor.

Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de de çocukları ağırlayan Mobil Bilim Merkezi, bu tür etkinliklerle daha fazla çocuğa ulaşmayı amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevli fen bilimleri öğretmeni Emre Özel, "ayakları yere basmayan festival" olarak adlandırılan TEKNOFEST'te çocukları ağırladıklarını söyledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de vatandaşların yüzde 28'inin kırsal kesimde yaşadığını gördüklerini belirten Özel, "Bu, milyonlarca vatandaşımız ve öğrencimiz yapıyor. Bilim merkezine, müzeye gidemeyen öğrencilerimiz, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için yapılmış bir proje." ifadesini kullandı.

"Çocuklar dokunuyor, yaşayarak öğreniyor"

Mobil Bilim Merkezi'nin çocukların okullarını, bulundukları yerleri ziyaret ettiğini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"İçinde astronomiden fiziğe, matematikten coğrafyaya kadar birçok disiplinde farklı deney düzenekleri var. Çocuklar dokunuyor, yaşayarak öğreniyor. Örneğin çocuklarımızla meteoroloji istasyonunda hava tahmini yapabiliyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğünü takarak yürüyüş yapabiliyorlar. Satürn'deki yaşlarını, ağırlıklarını hesaplıyorlar."

Özel, Mobil Bilim Merkezi ile dağ, köy, mezra demeden bir çocuk sesinin bile yankılandığı her yere gidebildiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar 450 bine yakın çocuğumuza ulaştık. Tabii TEKNOFEST'le bu 550 bine ulaşmıştır. Parolamız da şu. Nice bilim insanları çıkartmış Anadolu'dan yeni Aziz Sancar'lar, Mimar Sinan'lar, Fatih'ler çıkarma parolasıyla yola çıktık. Çocuklarımızı bekliyoruz." diye konuştu.