İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Kahramanmaraş merkezde bulunan Milli İrade Meydanında faaliyete başladı

İlkokul öğrencilerine yönelik 2 günlük program çerçevesinde tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.

İl Emniyet Müdür Yard. Mehmet Çeribaş Aksu Habere yaptığı açıklamada düzenlenen program hakkında bilgiler verdi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan Aksu Haber Mikrofonuna yaptığı açıklamada ‘ İlimize gelen mobil trafik eğitim tırımız iki gün boyunca ilköğretim çağındaki öğrencilere eğitim verdiğini’ ifade etti.