Dulkadiroğlu ilçesi fuar alanında gerçekleştirilen "Yüksel Fest 2022" etkinliğine Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay gibi çevre iller başta olmak üzere 18 ilden 500 araç ve sahibi katıldı.

Modifiye tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik gün boyu devam ederken, araç sahipleri tarafından sergilenen araçlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Konserlerin yanı sıra etkinlik kapsamında modifiye basıklık ve araçlarda bulunan ses sistemleri üzerine desibel yarışmaları yapılırken, dereceye giren araç sahiplerine madalya ile plaketler verildi.

Renkli görüntülerin olduğu etkinliğe 4 binin üzerinde ziyaretçi akını oldu.

Organizasyonu gerçekleştiren Samet Bekereci, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle Z kuşağının modifiye'ye yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta bu tarz etkinliklerin daha fazla yapılmasını ve insanların burada kafa dağıtmasını istediklerini belirten Bekereci, "Burada modifiye olarak ses sistemli demo araçlar ve motoru güçlü araçlar sergilendi. Gerçekten çok yoğun bir ilgi vardı. Alan yetersiz kaldı ve 250-300 araç alanın dışarısında kaldı. Ses sistemi ve araçların basıklığı üzerine iki ayrı yarışma düzenledik. Basıklık kapsamında birisi air süspansiyon diğeri de yaylardaki kesiklik olarak ikiye ayırdık. Kahramanmaraş'ta güzel şeyler oluyor. Modifiye tutkusu ve bu kadar gencin birlikteliği basit bir şey değil. Bu yüzden büyüklerimizin de bizi görmesini istiyoruz" diye konuştu.