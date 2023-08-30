Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2'nin rövanşında Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Erling Moe'nin ekibi Norveç takımı Molde, Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Goller Icardi ve Angelino'dan
Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada penaltıdan Mauro Icardi ve 90+3'te Angelino attı. Molde'nin golü ise 66. dakikada Eirik Hestad'dan geldi.
Galatasaray, 17. kez Devler Ligi'nde
Norveç'teki ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan Galatasaray, bu sonucun ardından 17. kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı grup kura çekimi 31 Ağustos saat 19.00'da gerçekleştirilecek.