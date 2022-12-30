Bir Restoranda düzenlenen geceye Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Aksüt, Özel Megapark Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Orhan Sünbül, Özel Markasi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlu Hekimi Uğur Atmaca Ve Sağlık Çalışanları Katıldı.
Özel gecede şarkılar eşliğinde oyunlar oynanırken çalışanlar arasında yapılan çekilişle de şanslı kişilere özel hediyeler verildi.
Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Aksüt, yeni yılın tüm sağlık çalışanlarına hayırlar getirmesini diledi.