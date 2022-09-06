Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İKİ GÜN ÜST ÜSTE ZAM

7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 70 kuruşluk bir zam daha gelmişti.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 26 LİRAYA DAYANDI

Yarından itibaren pompaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25 lira 99 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.