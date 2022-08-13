Khagans Motor Kulübü Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Özşahin’in girişimleriyle Kahramanmaraş’a kazandırılan Motoroom Cafe, yoğun bir katılım ile açılışı gerçekleştirildi.
Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen onlarca motorcunun katıldığı açılışta kurdeleler kesildi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Motoroom Cafe İşletme Sahibi Mehmet Ali Özşahin, açılışımıza katılan herkese teşekkür ederim dedi.
Khagans Motor Kulübü Genel Başkanı Naci Kaya’da hizmete açılan kafenin hayırlara vesile olmasını diledi.