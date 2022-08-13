Tokat’ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına hızla gelen motosiklet çarptı.

İki kadını yola savurdu

Çarpmanın etkisi ile yere düşen iki yaya, hafif şekilde yaralandı.

Kaza, KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı.

Diğer yöne geçmek isterken çarptı

Bir diğer kaza ise saat kulesi kavşağında meydana geldi.

Kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen otomobille hafif ticari araç çarptı.

Takım çantası dağıldı

Çarpmanın etkisi ile otomobilin arkasında bulunan takım çantası içindeki malzemeler, yola savruldu.

Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.