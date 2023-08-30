Motosikletli iki hırsız, Hatay’ın Erzin ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evin önünde gezinen Cairn Teriyer cinsi köpeği çaldı.

Çoban ailesinin "Çıtır" isimli köpeği ile birlikte motosiklete binip olay yerinden hızla uzaklaşmayı planlayan hırsızlar, motosiklet bozulunca telaş yaptı.

Hırsızlar yaşadıkları aksiliğe rağmen köpeği ellerinden bırakmadı ve zor da olsa motosikleti çalıştırarak uzaklaştı.

Köpeği çalan 2 acemi hırsızın motosiklet çalışmayınca yaşadıkları panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeği çalınan ailenin küçük kızı köpeğini geri istiyor

Köpeği çalınan ailenin küçük kızı Hifa Çoban, Çıtır’ı gözyaşları içerisinde hırsızlardan geri istedi.

Baba İrfan Çoban da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.