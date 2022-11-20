Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapılmıştı.

İHA'ların belirlediği noktalarda savaş uçakları defalarca sorti yaptı. Terörist inleri tam isabet atışlarla yerle bir edildi.

Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu.

PKK/YPG'nin 7 yıldır işgalinde olan ve önemli mühimmat depolarının yer aldığı Ayn El Arab bölgesinin doğusunda yeni bir nokta daha vuruldu.

Millî Savunma Bakanlığı, 15 Kasım'da yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki saldırının karşılıksız kalmayacağını vurgulamıştı. Mehmetçik şehitlerin kanını yerde bırakmadı