Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'ndeki bir kıraathanede Uğur Demirel ile mahalle muhtarı Mehmet D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle belindeki beylik tabancasını çıkaran Mehmet D., Uğur Demirel'e doğru 3 el ateş etti.

Demirel’in her iki bacağına birer mermi isabet etti.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirel, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'da mahalle muhtarı, tartıştığı kişiyi silahla bacaklarından vurduMahalle muhtarı, tartıştığı kişiyi silahla bacaklarından vurdu

Jandarmaya teslim oldu

Mehmet D. ise, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.