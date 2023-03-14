Antrenör Darika Adatovna Acar: “Ben Kırgız kızı Türk gelini Darika Acar. Özel sporcular antrenörüyüm. Yanımdaki oturan çocuk özel bir çocuktur. Asla bu çocuklara, sporculara otizm demiyorum.

Bunlar benim meleklerim.

Bu çocukları zamanında okula gidemez, okuyamaz, asla konuşamaz denilen çocuklardı. 5 senedir 400, 800, 1500, 3000 fırlatmada, uzun atlamada Türkiye şampiyonu oldu. 3 senedir de uluslararası 10, 15, 20 kilometrede maratoncular.

İnanır mısınız 2023 8 ocakta Adana’da 21 kilometre koşarak bu ödülü, bu sporcum Murat Muslu kazandı.

Bir kuruşuna dokunmadan depremzede kardeşlerimize bağışlıyor. Otizm başarıya, merhamete, vicdana engel değildir. Engel biziz.”

Murat Muslu: “2023 8 ocakta Adana’da 21 kilometre koştum. Ben bu ödülü kazandım, depremzede kardeşlerime bağışlıyorum.”